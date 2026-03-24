بطلب من البحرين.. جلسة أممية لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على 7 دول عربية

شفق نيوز- جنيف

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عقد جلسة حول الهجمات الجوية الإيرانية ضد عدد من الدول العربية.

وذكر المجلس في بيان، أنه سيناقش غداً الأربعاء "العدوان الإيراني الذي استهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية وأسفر عن فقدان أرواح بريئة في البحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات".

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في قاعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قصر الأمم بجنيف.

ويأتي عقد هذه الجلسة للمناقشة العاجلة بناءً على طلب رسمي قدمته البحرين يوم الأربعاء الماضي، نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.

وينص الطلب على أن مجموعة الدول تنوي تقديم مشروع قرار إلى المجلس في سياق المناقشة العاجلة، حيث تم تعديل برنامج عمل الدورة العادية الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان الجاري ليشمل هذه المناقشة العاجلة.

وستكون هذه المناقشة العاجلة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه في عام 2006، ولا تتطلب المناقشة من هذا النوع توقيع المشاركين أو الإخطارات الرسمية كما هو الحال في الجلسات الخاصة.

يُشار إلى أن إيران استهدفت عدداً من القواعد الأميركية والمصالح الأجنبية في دول الخليج والأردن، فضلاً عن استهداف مقار تابعة لقوات حرس إقليم كوردستان (البيشمركة)، ومواقع أخرى أجنبية داخل العراق.