بطريقتها الخاصة.. 250 وسيلة إعلام من 70 دولة "تنتفض" ضد إسرائيل

شفق نيوز- غزة

احتجت أكثر من 250 وسيلة إعلام من 70 دولة، يوم الاثنين، على مقتل عشرات الصحفيين في قطاع غزة، وذلك بقطع بثها وتسويد صفحاتها الأولى ومواقعها الإلكترونية.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي نظمت الاحتجاج، إن الجيش الإسرائيلي قتل 220 صحفياً في قطاع غزة في أقل من عامين.

وقال مدير المنظمة تيبو بروتان، في بيان "بمعدل قتل الصحفيين في غزة بواسطة الجيش الإسرائيلي، لن يبقى قريباً أي شخص لإبلاغكم بما يحدث. هذه ليست مجرد حرب ضد غزة، إنها حرب ضد الصحافة".

ويزعم الجيش الإسرائيلي باستمرار أن هجماته لا تستهدف سوى حركة حماس الفلسطينية وغيرها من المنظمات المسلحة وأنه يحاول ألا يصيب المدنيين.

وبعد قتل خمسة صحفيين في هجوم الأسبوع الماضي، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين.

وقال بروتان إن الصحفيين في غزة يتعرضون بشكل متعمد للاستهداف والقتل والتشهير. "بدونهم، من سيحذرنا من المجاعة؟ من سيفضح جرائم الحرب؟ من سيوثق لنا الإبادة الجماعية؟".

وأكد أنه يجب حماية الصحفيين الفلسطينيين كما يجب أن تستقبلهم دول أخرى إذا كانوا يريدون الخروج من قطاع غزة.