بشكل مفاجئ.. شركات طيران أوروبية تلغي رحلاتها لإسرائيل ودول عربية

شفق نيوز – الشرق الأوسط

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، إن شركات سفر أوروبية ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعدد من دول المنطقة بسبب التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "شركة الطيران الهولندية KLM ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل والسعودية والإمارات وبعض الدول في المنطقة اليوم وغداً السبت، بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة".

كما نقلت القناة ذاتها أن "الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة، في ظل التوتر الشديد الذي تشهده على خلفية التحركات الأميركية والتهديد بالهجوم على إيران".

على صعيد ذي صلة، تحدث وسائل إعلام عبرية عن خلو المجال الجوي الإسرائيلي من أي طائرات، تحسباً لأي طارئ، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن "هناك قوة كبيرة تتجه نحو إيران"، مؤكداً أنه "هدّد إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام".

وأوضح ترمب، خلال تصريحات إعلامية أمس الخميس، أنه كان على إيران أن تبرم اتفاقاً قبل توجيهنا ضربة عليها العام الماضي.