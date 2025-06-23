"بشارة الفتح".. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الإثنين، عن استهدافه قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ردا على استهداف أمريكا لمنشآت إيران النووية.

وقال الحرس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في أعقاب العدوان العسكري للنظام الأمريكي على المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وبتخطيط من المجلس الأعلى للأمن القومي وقيادة المقر المركزي لخاتم الأنبياء، استهدف "حرس الثورة الإسلامية"، قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي ضمن عملية "بشارة الفتح". تُعد هذه القاعدة مقرًا لسلاح الجو وأكبر رصيد استراتيجي للجيش الأمريكي في منطقة غرب آسيا".

وأضاف أن "رسالة العمل الحاسم الذي قام به أبناء الأمة في القوات المسلحة واضحة وصريحة للبيت الأبيض وحلفائه، هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن تترك أي اعتداء على سلامة أراضيها وسيادتها وأمنها الوطني دون رد تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع "مع العدوان الأمريكي، اتضح للجميع أن شر الصهاينة امتدادٌ للمخطط الأمريكي، وعليه، نود تذكيركم بأن القواعد الأمريكية والأهداف العسكرية المتنقلة في المنطقة ليست نقطة قوة في هذا الدفاع الوطني، بل هي نقطة ضعف رئيسية وشوكة في خاصرة هذا النظام المُولع بالحروب".