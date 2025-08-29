بسبب سوريا.. تركيا تعلن قطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل

شفق نيوز- أنقرة

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، أن بلاده قررت قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، وأغلقت أجواءها أمام الطائرات الإسرائيلية.

وقال فيدان، خلال كلمة له في البرلمان التركي، إن "إسرائيل لا تريد قيام دولة سورية جديدة قوية، وأنقرة لن تسمح باستمرار هذه السياسات الإسرائيلية في المنطقة".

ووجّه انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية في المنطقة، ولا سيما تجاه سوريا وقطاع غزة، مبينا أن "العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية"، مشددًا على أنّ إسرائيل تسعى إلى إدخال دول المنطقة، ومن بينها سوريا، في حالة فوضى دائمة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير التركي أنّ إسرائيل تمارس "سياسة تجويع وحشية بحق الفلسطينيين في غزة"، وتسعى إلى جعل القطاع "غير قابل للعيش من أجل إجبار سكانه على الرحيل".

وأضاف فيدان أن "تركيا قررت قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، وأغلقت أجواءها أمام الطائرات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "أنقرة تواصل تنسيقها مع قطر ومصر لإيجاد “حل جذري للقضية الفلسطينية".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشف مسؤول إسرائيلي رفيع في وقت سابق، أن عملية إنزال قرب دمشق كانت "ضرورية جداً" لأمن إسرائيل، وأسفرت عن استعادة معدات "سرية وخطيرة".

وبين أن القوات الإسرائيلية "فككت أجهزة تجسس زرعتها تركيا منذ أكثر من عشرة أعوام"، محذراً دمشق وأنقرة من "اختبار صبر إسرائيل أو الاستماع لتوجيهات أنقرة".