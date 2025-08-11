بسبب سلاح حزب الله.. بيروت تلوّح بخيار رداً على "تدخلات طهران"

شفق نيوز- بيروت

لوّحت الحكومة اللبنانية، يوم الاثنين، بإمكانية اتخاذ خطوة دبلوماسية ضد إيران، على خلفية تصريحات صدرت عن مسؤولين إيرانيين بشأن ملف سلاح حزب الله، اعتبرتها بيروت "تدخلاً غير مقبول" في الشؤون الداخلية.

وذكر وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني في تصريح لـ"العربية/ الحدث"، الاثنين، أن "استدعاء السفير الإيراني وارد إذا استمرت التدخلات الإيرانية".

يأتي ذلك، بعدما اعتبر أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني، أحمد جنتي، أن نزع سلاح حزب الله "حلم واهم".

وقال جنتي في مستهل اجتماع للمجلس اليوم الاثنين، إنّ الطروحات المتداولة حول "نزع سلاح حزب الله اللبناني ليست واقعية وتُعدّ أحلاماً واهمة"، وفق ما أفادت وكالة "إسنا" الإيرانية.

وجاءت هذه التصريحات عقب حديث مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، علي أكبر ولايتي، قبل يومين، والذي أثار استنكار وزارة الخارجية اللبنانية، إثر إعلانه معارضة بلاده لنزع سلاح الحزب، الذي تكبد خسائر بشرية ومادية فادحة خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، والتي بلغت ذروتها في أيلول/ سبتمبر 2024 وتشرين الأول/ أكتوبر 2024.

كما جاء موقف جنتي بعدما تظاهر أنصار حزب الله لليوم الرابع، مساء أمس، في الضاحية الجنوبية لبيروت منددين بقرار الحكومة، ومؤيدين موقف الحزب.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت، الأسبوع الماضي، بند حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله على أن تقدم أواخر الشهر الحالي، ويصار إلى تنفيذها مع نهاية العام 2025.

فيما رفض حزب الله هذا القرار مؤكداً أنه يعتبره "غير موجود"، ومشدداً على أنه لن يتخلى عن سلاحه.