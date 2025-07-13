بسبب "داعش".. كويتي يواجه السجن 5 سنوات

شفق نيوز- الكويت

قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الأحد، بحبس مواطن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم "داعش".

ووفقاً للحكم فإن المتهم "اشترك في جماعة غير مشروعة تعرف باسم (داعش)"، تروج لأفكار متطرفة تتعارض مع مبادئ الدولة وأمنها واستقرارها.

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها، على أن عقوبة الحبس وحدها لا تكفي لمعالجة ظاهرة الانتماء إلى الجماعات المتشددة، مؤكدة أهمية إعادة تأهيل المتهمين فكرياً ودينياً من خلال برامج داخل السجن، بما يسهم في تصحيح الأفكار المنحرفة والمتطرفة التي يحملونها.

وأضافت المحكمة أن الهدف من العقوبة يجب ألا يقتصر على الردع والعقاب، بل يجب أن يشمل أيضاً تمكين المدانين من الاندماج من جديد في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة، وذلك عبر غرس قيم التسامح والاعتدال في نفوسهم.

ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية المستمرة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار الدولة والمجتمع.