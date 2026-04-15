بسبب بن غفير.. المحكمة العليا الاسرائيلية تطرد 5 نواب من الائتلاف الحاكم

قررت المحكمة العليا الاسرائيلية، يوم الأربعاء، طرد خمسة نواب من الائتلاف الحاكم، جراء تجاوز بحق القضاة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت طرد خمسة نواب من الائتلاف الحاكم لازدرائهم القضاة وزعمهم أنه لا صلاحية لهم للنظر في عزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير .

وباشرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، النظر في التماس لإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على خلفية تدخله في عمل الشرطة.

وقرّر قضاة المحكمة عقد الجلسة من دون حضور الجمهور، مع بث المداولات مباشرة، "خشية وقوع إشكاليات داخل القاعة".