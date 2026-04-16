بسبب الغارات والملاجئ.. 11 ألف مستوطن إسرائيلي يطلبون النزوح وحكومتهم ترفض الإخلاء

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الخميس، بأن نحو 11 ألفاً من مستوطني كريات شمونة تقدموا بطلبات للنزوح، هرباً من صفارات الإنذار المتواصلة وطول فترات البقاء في الملاجئ، في ظل التصعيد الأمني على الحدود مع لبنان.

وأوضحت الصحيفة، أن "أكثر من نصف هذه الطلبات تم رفضها، بسبب نقص الميزانية المخصصة لعمليات الإخلاء، ما أثار حالة من الاستياء بين السكان".

وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية ترفض تمويل نزوح واسع للمستوطنين، خشية أن يُفسر ذلك على أنه صورة نصر لصالح حزب الله، رغم تزايد رغبة السكان في مغادرة المنطقة".