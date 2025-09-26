بسبب السويداء.. تعثر الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل

شفق نيوز- دمشق

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن مفاوضات أمنية بين سوريا وإسرائيل كانت برعاية أمريكية، تعثرت في اللحظات الأخيرة، بعد أن طالبت إسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وبحسب تقرير رويترز، الذي تابعته وكالة شفق نيوز، فإن الاتفاق كان يهدف إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في السويداء، غير أن دمشق رفضت الطلب الإسرائيلي واعتبرته انتهاكاً لسيادتها.

وأوضحت المصادر، أن إسرائيل بررت المطلب بضرورات حماية الطائفة الدرزية، فيما كانت المسودة الأولية للاتفاق تتضمن ترتيبات لخفض التصعيد ووقف الهجمات المتبادلة قرب الحدود.

يشار إلى أن المباحثات جرت على مدى أشهر في باكو وباريس ولندن، لكنها لم تُستأنف منذ انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيصدر "إعلانا مهما" بشأن سوريا، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية، وقد فُهم من تصريحه أن الإعلان المرتقب يتعلق بالاتفاق الأمني مع إسرائيل.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، قد صرّح الثلاثاء الماضي، بأن سوريا وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق "خفض التصعيد"، ينص على وقف الغارات الإسرائيلية مقابل تعهّد دمشق بعدم تحريك آليات أو معدات عسكرية ثقيلة قرب الحدود.

واعتبر براك، أن هذا الاتفاق سيكون الخطوة الأولى نحو تفاهم أمني أشمل بين الجانبين.

وخلال الأشهر الأخيرة، قصفت القوات الإسرائيلية مواقع عسكرية سورية عدة، فيما تقدمت قواتها وسيطرت على مساحات واسعة من جنوب غرب سوريا في القنيطرة ودرعا وسيطرت بشكل كامل على جبل الشيخ.