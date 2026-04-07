بزشكيان: 14 مليون إيراني مستعدون للتضحية دفاعاً عن البلاد

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 14 مليون إيراني "شجاع" أعلنوا استعدادهم للتضحية بأرواحهم دفاعاً عن بلادهم.

وقال بزشكيان، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، :"لقد ضحيت أنا أيضاً بحياتي من أجل إيران، وسأظل أفعل ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس لجنة الاستخبارات عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ النائب الجمهوري توم كوتون، مغادرة عسكريين أميركيين (لواء متخصص) في إطلاق الصواريخ، الولايات المتحدة متجهين إلى الشرق الأوسط.

يأتي ذلك مع اقتراب نهاية مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران، من أجل إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر به نحو خمس إنتاج الطاقة عالميا، وإلا سيدمر الجسور ومحطات الكهرباء لديها.

ويطالب الرئيس الأميركي إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، وقال: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل (الثلاثاء)، أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".