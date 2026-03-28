بزشكيان يوجه رسالة لدول المنطقة: لا تكونوا منصة للحرب ضد إيران

شفق نيوز- طهران

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، رسالة إلى دول المنطقة، حثّ فيها إلى عدم السماح باستخدام أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد بلاده.

وقال بزشيكان في تدوينة له عبر منصة (إكس)، : "‏لقد قلنا مراراً وتكراراً أن إيران لا تشن هجمات استباقية، لكننا سنرد بقوة إذا تم استهداف بنيتنا التحتية أو مراكزنا الاقتصادية".

فيما وجه رسالة ‏إلى دول المنطقة، قائلا: "‏إذا كنتم تريدون التنمية والأمن، فلا تدعوا أعداءنا يديرون الحرب من أراضيكم".

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الـ29 على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.