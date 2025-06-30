بزشكيان يهاجم وكالة الطاقة الذرية: منحوا اسرائيل مبرراً لقصفنا

شفق نيوز – طهران

هاجم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن القصف الإسرائيلي على إيران جاء في وقت التزمت فيه طهران بطاولة الحوار.

وقال بزشكيان خلال الاتصال بحسب ما اوردته وسائل اعلام ايرانية، إن "متزعمي حقوق الإنسان والقوانين الدولية يقدمون مبررات للعدوان الإسرائيلي الأميركي غير القانوني بدلاً من إدانته"، موضحا ان "العدوان الإسرائيلي على إيران جاء في وقت التزمت فيه إيران بطاولة الحوار لتوضيح المزاعم بشأن ملفها النووي"، على حد تعبيره.

واضاف ان "قرار مجلس الشورى الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية هو ردة فعل طبيعية على التعامل المتحيز وغير البناء للوكالة، كما يتوجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنب السياسات الازدواجية والدفاع عن حقوق أعضائها".

ونوه الرئيس الايراني الى ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد في تقارير على مزاعم اسرائيل وهي ليست عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، كما لفت إلى أن "السلوكيات الازدواجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسببت في العديد من الأزمات لأمن المنطقة والعالم".