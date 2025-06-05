بزشكيان يهاتف بن سلمان.. تبادل شكر وتوسيع علاقات وتأييد مواقف

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الخميس، استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع المملكة، وبينما تبادل الطرفان الشكر والتهاني بتنظيم الحج وحلول عيد الأضحى، أيّد ولي العهد السعودي مواقف بزشكيان بشأن أهمية الوحدة في العالم الإسلامي، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم".

وأفادت الوكالة الإيرانية، بأن مسعود بزشكيان أجرى عصر اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وهنّأه بحلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تقديره العميق للجهود التي بذلتها حكومة المملكة في تنظيم مؤتمر الحج العظيم، وتوفير الظروف المناسبة لأداء المناسك، خاصة لحجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد بزشكيان على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات الودية والأخوية والمبنية على المبادئ الدينية وحسن الجوار مع جميع الدول الإسلامية، لا سيما المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشدداً على أن إيران عازمة على المضي قدمًا بعزم راسخ في طريق تعزيز العلاقات، وتعميق التعاون في جميع المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية، وتأمين السلام والأمن ورفاهية الشعوب المسلمة.

وجدد رئيس الجمهورية شكره لحكومة السعودية على استضافتها حجاج بيت الله الحرام وجهودها القيّمة في إدارة شؤون الحج، موجهاً تحياته الحارة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، عبّر الأمير محمد بن سلمان عن شكره لرسالة التهنئة التي وجّهها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهنّأ بالمقابل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً الخير والبركة والازدهار للأمة الإسلامية، لا سيما للشعبين الكبيرين في إيران والسعودية.

وأيّد ولي العهد السعودي مواقف بزشكيان بشأن أهمية الوحدة في العالم الإسلامي، واعتبر الخطوات المتخذة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بأنها مهمّة وقيّمة، مؤكداً أن ليس فقط إيران والسعودية بل جميع الدول الإسلامية ستستفيد من هذا المسار الإيجابي والمتقدّم، وأعلن استعداد بلاده لتعزيز التفاعل وتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.