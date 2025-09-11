بزشكيان يعلن الفشل بتحقيق "رؤية المرشد" ويتحرك لتقليص الحكومة الإيرانية

شفق نيوز- طهران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الخميس إن التوسع المفرط في جهاز الدولة يمثل "العامل الأكبر" في تفاقم التضخم، داعياً إلى تقليص حجم المؤسسات الحكومية ووقف الهدر في الإنفاق العام.

وأضاف بزشكيان، خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في محافظة أردبيل شمال غرب البلاد، أن "الحكومة تضخمت دون إيرادات كافية، وتنفق كل ما تجنيه على نفسها، وعندما ينفد المال تلجأ إلى طباعة النقود ما يؤدي إلى التضخم".

وأشار إلى أن البلاد فشلت في تحقيق أهداف خطة التنمية بحلول عام 2025 التي حددها المرشد الأعلى علي خامنئي، مضيفاً: "لم نبلغ تلك الأهداف بل تراجعنا أكثر بسبب غياب التخطيط القائم على تقييم دقيق للموارد والإمكانات".

وانتقد الرئيس الإيراني السياسات التي أدت إلى استنزاف الموارد المائية: "نصيب الفرد من المياه في طهران تراجع من 6890 مترًا مكعبًا إلى 1200 متر مكعب، بالإضافة إلى أزمات متفاقمة في محافظات مثل قزوين وأصفهان بسبب شح المياه وهبوط الأراضي|.

وقال: "نحن ننام فوق الثروات لكننا نعاني نقصاً في المياه والكهرباء والوقود. يجب أن نعرف إلى أين نسير، وأن نعيد النظر حتى في موقع العاصمة إذا استدعى الأمر".

وأوضح أن الاقتصاد "يجيب عن أربعة أسئلة: ماذا ننتج؟ وبأي جودة؟ وبأي كمية؟ وأين نوزّعه؟" مضيفاً أن إيران "مضت في التنمية دون بوصلة واضحة، وهو ما أدى إلى التبديد واستنزاف الموارد".

ودعا الرئيس الإيراني إلى دمج الإدارات المتشابهة وتقليص الجهاز البيروقراطي، قائلاً: "أنا مستعد لإغلاق كثير من الإدارات والهيئات، لا لطرد الموظفين بل لدمجهم في مؤسسات أخرى"، مضيفاً أن "الشعب الذي يخطط معاً من أجل عزّة بلاده لا يمكن لأي قوة أن تفرض عليه الاستسلام".