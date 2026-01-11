بزشكيان يطلب من الإيرانيين النأي بأنفسهم عن "مثيري الشغب والإرهابيين"

شفق نيوز - طهران

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، أبناء الشعب الى النأي بأنفسهم عن "مثيري الشغب والإرهابيين" في البلاد، معربا عن استعداد الحكومة الإيرانية للاستماع إلى الشعب، وتنفيذ مطالبه.

وقال بزشكيان، في مقابلة عرضها التلفزيون الإيراني، إن "إرهابيين على صلة بقوى أجنبية يقتلون الأبرياء ويحرقون المساجد ويهاجمون الممتلكات العامة".

وأضاف أن "أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر "لمثيري الشغب" لزعزعة الاستقرار بالبلاد"، مردفا بالقول، إن أعداء إيران يريدون "زرع الفوضى والاضطراب" بعد الحرب التي دامت 12 يوما مع إسرائيل.