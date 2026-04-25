بزشكيان يدعو الإيرانيين لترشيد الكهرباء

شفق نيوز- طهران

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، مواطني بلاده إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، على خلفية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة جراء الغارات الأميركية والإسرائيلية.

ونقل التلفزيون الرسمي، عن بزشكيان قوله: "بدلاً من إشعال عشرة مصابيح في المنزل، نكتفي باثنين".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل دمّرتا بنيتنا التحتية، فضلاً عن تأثير الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية".

وكان التلفزيون الإيراني قال، صباح اليوم السبت، إن وزير الخارجية الإيراني يحمل رد طهران على مقترحات كان قد قدمها قائد الجيش الباكستاني خلال زيارته لطهران منتصف الشهر الجاري.

وأكد التلفزيون الإيراني أن الرد الذي سينقله عراقجي إلى الجانب الباكستاني شامل ويراعي كل ملاحظات طهران.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن عراقجي قدم مطالب إيران وتحفظاتها على المطالب الأميركية، بينما قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أكد استمرار جهود بلاده لتسهيل محادثات إيرانية أمريكية تفضي لتحقيق السلام.