بزشكيان يحذر نتنياهو: تكرار عدوانكم سيواجه برد أشد وأقوى

شفق نيوز/ هدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن تكرار عدوانه على طهران، سيواجه برد أقوى وأشد.

وقال بزشكيان، في تصريحات صحفية، أوردتها وسائل إعلامية: "إذا تجرأ الكيان الصهيوني على تكرار عدوانه فسيواجه ردا أشد وأقوى من جانب قواتنا المسلحة".

وأضاف: "تمكنا من إسقاط تجهيزات للكيان الصهيوني يقال إنه لا يمكن التصدي لها ولا ترصدها الرادارات".

وقبل قليل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيه ما وصفها بـ"ضربة قاصمة" لموقع التخصيب الرئيسي في إيران، فيما وعد بتحليق طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء طهران وتضرب "كل موقع وهدف تابع للنظام".