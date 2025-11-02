بزشكيان يتعهد بإعادة بناء المنشآت النووية "بقوة أكبر"

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، أن طهران سوف تعيد بناء منشآتها النووية "بقوة أكبر".

وقال بزشكيان، خلال زيارة أجراها إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التقى خلالها بكبار مسؤولي القطاع النووي في بلاده، إن "طهران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر"، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر من أنه سيأمر بشن هجمات جديدة على المواقع النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو.