بزشكيان: إنهاء البرنامج النووي الإيراني وهمٌ وقواتنا مستعدة لضرب إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الحديث عن إنهاء البرنامج النووي الإيراني "محض وهم"، مشددا على أن القدرات النووية الإيرانية تكمن في عقول علمائها وليس في المنشآت وحدها.

وقال بزشكيان، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن بلاده مستعدة لأي عمل عسكري إسرائيلي، وان القوات جاهزة لضرب عمق الأراضي المحتلة من جديد.

وأضاف أن "إسرائيل فشلت في مساعيها لتفتيت إيران وتدمير النظام عبر الفوضى"، مبيناً أن "طلبها بوقف الحرب يكشف الكثير".

وأشار بزشكيان، إلى أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تُبنى على مبدأ الربح المتبادل، مضيفا أن إيران لن تقبل بفرض شروط أحادية الجانب تتعلق ببرنامجها النووي.

هذا وأعلنت طهران وموسكو وبكين اتفاقها على مواصلة المشاورات بشأن البرنامج النووي الإيراني، خلال اجتماع ثلاثي جمع وفودا دبلوماسية من الدول الثلاث في العاصمة الإيرانية.

ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية فإن اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية الإيرانية، ناقش "أحدث تطورات المفاوضات النووية وسبل رفع العقوبات".