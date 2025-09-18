بزشكيان: نعمل لمنع تفعيل "آلية الزناد" على إيران

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، يوم الخميس، أن الحكومة تسعى لمنع تفعيل "آلية الزناد" المتعلقة بالملف النووي.

وقال بزشكيان، خلال اجتماع مع أعضاء مجمع رواد الأعمال في إيران، إن الحكومة الإيرانية تدعم أنشطة رجال الأعمال في الخارج، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات والخدمات الإيرانية المصدرة لضمان سمعة جيدة للمنتجات الوطنية.

وشدد على أهمية مشاركة رواد الأعمال والكفاءات الاقتصادية في الرحلات الخارجية الرسمية للحكومة، موضحاً أن الحكومة ورثت من سابقاتها بعض الاختلالات المالية وميزانية غير متوازنة.

وبحسب بزشكيان، فإن الحكومة الحالية تعمل على معالجتها من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد المعدات الضرورية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، وتوزيع الميزانيات بشكل أفضل، وجمع الغاز المتطاير، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى خفض الهدر المالي وتحسين الإيرادات.