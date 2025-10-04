بزشكيان: نريد الحوار بدل الحرب ولا نسعى لـ"النووي"

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد بلاده للحوار، وانه "السبيل الأفضل" لحل الخلافات بدل الحروب، فيما بين أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي.

وقال بزشكيان، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، "نعتقد أن الحوار أفضل من الحرب، بل يمكن القول إنه الحل الأمثل للمشاكل في إطار القوانين الدولية. النزاعات تبدأ حين تُنتهك هذه القوانين ويُفرض الرأي بالقوة".

وأضاف: "نريد أن تكون لنا علاقات مع جميع دول العالم. لسنا في الداخل أو الخارج بصدد إثارة التوترات، لكن بعض التصرفات الخارجية تؤدي إلى خلق مشاكل داخلية".

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي يصرّ على أن إيران يجب ألا تمتلك السلاح النووي"، مؤكدا: "نحن كذلك لا نريد امتلاكه، ومستعدون لأي تقييم أو تفتيش، إذا كانوا صادقين في تصريحاتهم، فقد أكدنا بصدق أننا مستعدون للتعاون."

وشدد الرئيس الإيراني على أن الادعاءات الغربية حول سعي طهران لامتلاك قنبلة نووية "لا أساس لها"، موضحاً أن أنشطة بلاده النووية تأتي "بناءً على فتوى المرشد الأعلى (علي خامنئي)، وفي إطار القوانين الدولية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ووصف بزشكيان الهجمات التي تعرضت لها بعض المراكز النووية الإيرانية تحت الأرض بأنها "غير مبررة"، معتبراً أنها تأتي في إطار "مساعي الولايات المتحدة لزيادة الاضطرابات في إيران والمنطقة".

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني توتراً متصاعداً، خاصة مع تفعيل القوى الأوروبية "آلية الزناد" وفرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران؛ ما يعيد فتح النقاش حول مستقبل الاتفاق النووي والعلاقات الإيرانية الأمريكية.