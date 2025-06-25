بزشكيان: مستعدون للتعاون لتعزيز السلام في المنطقة

شفق نيوز – متابعة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، استعداد بلاده للتعاون لتعزيز السلام في المنطقة.

وقال بزشكيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إنه "نؤيد منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل شرط أن يشمل ذلك الكيان الصهيوني"ز

وأضاف: "مستعدون للتعاون لتحسين الوضع الأمني وتعزيز السلام في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعلن يوم الأربعاء، ان المفاوضات مع إيران ستبدأ الأسبوع المقبل، متوقعا التوصل لاتفاق.

وقال ترامب، في كلمته بقمة الناتو: "قد نوقع اتفاقاً مع إيران الأسبوع المقبل وسنطلب تخليها عن برنامجها النووي".

وأضاف أن "إيران وإسرائيل "منهكتان وتعبتان" بسبب الحرب"، مبينا "سنقابل الإيرانيين الأسبوع القادم".

وأكد أنه "تحدثنا إلى أشخاص رأوا موقع فوردو بعد ضربتنا وقالوا إنه دُمّر تماما"، مضيفا "لا أطن أن إيران ستنخرط مرة أخرى في البرنامج النووي".