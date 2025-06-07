بزشكيان: لن نقبل وصاية أحد على مصيرنا.. ونشاطنا النووي شفاف بالكامل

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، أن بلاده لا تسعى لإنتاج سلاح نووي، معتبراً أن ما يُثار حول هذا الملف "مجرد اتهامات لا تستند إلى أي دليل".

وشدد بزشكيان، خلال لقائه وزير خارجية كازاخستان، على شفافية البرنامج النووي الإيراني، ومبدياً استعداد طهران للتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بزشكيان إن حرمان الشعوب من التقنيات الحيوية في مجالات كالصحة والزراعة "أمر غير عادل"، ويمثل تقييداً غير مقبول لتقدم البشرية، مضيفاً: "لن نسمح لأحد أن يقرر نيابة عنا، وسنصغي للكلام المنطقي لكننا نرفض الغطرسة".

من جانبه، أعرب الوزير الكازاخي مراد نورتلئو عن دعمه للحق الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشيداً بما وصفه بـ"النهج الحضاري والشفاف" لطهران، ومعبراً عن تفاؤله بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة الإيرانية.