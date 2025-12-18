بزشكيان: لن أقبل بإيران ضعيفة ومقسمة

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، عدم قبوله بإيران مجزأة وضعيفة، وفيما أشار إلى أن البلد يعاني اليوم من مشكلات كثيرة، نبه إلى أن حلها يكمن بـ"الوحدة والتكاتف".

وقال بزشكيان، خلال لقائه مع الناشطين السياسيين والاجتماعيين في محافظة خراسان الجنوبية: "يجب أن نستعين بالمتخصصين والعلماء، مشكلاتنا ليست قليلة، لكن إذا توحّدنا وتكاتفت أيدينا يمكننا حل هذه المشكلات".

وأضاف بزشكيان: "لا ينبغي أن نعتقد أن مشكلاتنا ستحل بمجرد التصالح مع أوروبا، ففي أمريكا تفاوضنا مع ماكرون والأوروبيين حول الملف النووي والتخصيب وتوصلنا إلى اتفاق، وقد وافقوا عليه، لكنهم بعد ذلك تحدثوا مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لم تقبل".

وأشار إلى أن الغرب "يريد منا ألا نقوم بالتخصيب، وألا نمتلك صواريخ، وأن نقبل بكل ما يُفرض علينا في المنطقة"، مردفاً: "هم يريدون إيران ضعيفة ومجزأة، لكنني بصفتي إيرانيا لا أقبل بإيران ضعيفة ومقسّمة".

وختم بزشكيان حديثه بالقول: "أريد لإيران تمتلك القوة والعزة، ويجب أن نسعى ونعمل من أجل الوصول إلى إيران قوية".