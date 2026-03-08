بزشكيان: لم ولن نخضع للظلم .. ترمب: نحقق انتصارات سريعة في إيران

شفق نيوز- متابعات

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، تأكيد موقف بلاده الرافض للاستسلام، رغم تصاعد وتيرة الضربات العسكرية المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية، إن "إيران لم ولن تخضع للظلم"، داعياً الشعب الإيراني إلى "وحدة الصف" في مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف، "تربطنا علاقات أخوية مع جيراننا، لكننا سنرد بحزم على أي اعتداء يطال سيادتنا"، مشدداً على أن طهران لن تذعن لسياسات "التنمر" الدولية.

وشدد بزشكيان على أن بلاده لن تسمح بالمساس بـ "شبر واحد" من الأراضي الإيرانية، في ردٍّ ضمني على تقارير إعلامية تداولت سيناريوهات حول احتمالية تنفيذ عمليات إنزال جوي أو تحركات برية تقودها أطراف معارضة بدعم خارجي.

في المقابل، رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صورة مغايرة تماماً للمشهد الميداني، مؤكداً تحقيق "انتصارات سريعة وبمستويات غير مسبوقة" في إيران.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قال ترمب: "نفذنا عملاً مذهلاً؛ الصواريخ دُمّرت بالكامل، وأغرقنا البحرية الإيرانية، وشللنا حركة الطائرات المسيرة.. لم يتبقَ شيء"، في إشارة إلى حجم الضرر الذي ألحقته الهجمات بالقدرات العسكرية الإيرانية.