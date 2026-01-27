بزشكيان لبن سلمان: مستعدون للسلام ولن نكون كسوريا أو ليبيا

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، استعداد بلاده لأي جهود للسلام مع الولايات المتحدة الأميركية، في حين شدد الأمير السعودي على أن أي عدوان أو تهديد ضد الجمهورية الإسلامية أمر غير مقبول.

وتحدث بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع بن سلمان، عن تصعيد الولايات المتحدة وإسرائيل للعداء ضد الشعب الإيراني منذ بداية ولايته بما في ذلك ممارسة الضغوط الاقتصادية، وفرض الحرب، "والتدخل المباشر في تحريض ودعم مثيري الشغب والمحرضين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المواطنين وقوات الأمن، فضلا عن أضرار جسيمة لحقت بالممتلكات العامة ومعدات الإغاثة والأسواق والمساجد".

وأضاف: "لقد ظنوا أن هذه الإجراءات ستحول إيران إلى سوريا أو ليبيا، غافلين عن جهلهم بحقيقة الشعب الإيراني وطبيعته"، مؤكدا أن وجود الشعب الإيراني الواسع والواعي على الساحة قد أحبط أهدافهم ومؤامراتهم.

كما أعرب الرئيس عن تقديره للدعم والمساندة التي قدمتها الدول الإسلامية للشعب الإيراني في الأحداث الأخيرة ولا سيما من المملكة العربية السعودية.

واعتبر أن "التهديدات والعمليات النفسية التي يشنها الأميركيون تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة. وأعتقد أن وحدة الدول الإسلامية وتماسكها يضمنان الأمن والاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة، ولذلك فإن دور إخواننا الأعزاء في الدول الإسلامية في هذا الصدد بالغ الأهمية".

وفي معرض تعليقه على بعض الادعاءات التي أطلقتها الدول الغربية بشأن ضرورة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات لخفض التوترات، لفت بزشكيان: "كنا نتفاوض مع الأميركيين الذين هاجمونا عسكريا أمام أنظار العالم أجمع. توصلنا إلى اتفاق واتفاق بالتنسيق مع الدول الأوروبية، لكن الأميركيين هم من عرقلوا هذا الاتفاق ولم يتعاونوا معنا. من وجهة نظرهم التفاوض والتنسيق يعنيان نحن نقول وأنتم تنفذون، وهذا ليس حوارا".

وأكد الرئيس في الوقت نفسه، أن إيران كانت ولا تزال مستعدة للترحيب بأي عملية تؤدي إلى السلام والهدوء ومنع الصراع والحرب، في إطار القانون الدولي، ومن خلال الحفاظ الكامل على حقوق الأمة والبلاد واحترامها، موضحا أن رغبة طهران هي تحقيق الحقوق والعدالة حتى يتمكن جميع الناس في العالم من العيش معا في سلام وطمأنينة.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة تعتبر أي عدوان أو تهديد أو خلق توتر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمر غير مقبول.

وأعلن محمد بن سلمان استعداد السعودية لأي تعاون مع إيران ودول أخرى في المنطقة من أجل إرساء سلام وأمن دائمين.