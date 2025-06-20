بزشكيان: لا سلام دون وقف العدوان وردودنا ستصبح أكثر قسوة

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الجمعة، أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو "وقف غير مشروط للعدوان الإسرائيلي".

وقال بزشكيان، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "طهران كانت ولا تزال تسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الاعتداءات".

وأضاف: "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة، وستجعله يندم على أفعاله"، مجدداً التأكيد على أن "أي مبادرة لوقف التصعيد يجب أن تبدأ بوقف فوري وغير مشروط للعمليات العسكرية ضد إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده إيران لن تتحدث إلى أي أحد في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.