بزشكيان: قرار إنهاء الحرب مرهون بدراسة الظروف المطروحة

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين، أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيُتخذ بعد دراسة جميع الظروف المطروحة، وذلك بعد أنباء عن محادثات تجريها طهران وواشنطن عبر وسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي دخلت يومها الـ31.

وقال بزشكيان في اجتماع حكومي، إن "استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وانتظام يُعدّ أحد الركائز الأساسية للاستقرار الوطني في الوضع الراهن"، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن "نضال القوات المسلحة يمثل صفحة ذهبية في تاريخ هذه الأرض العريق"، لافتاً إلى أن "حضور الشعب الواعي والثابت في التجمعات الليلية يشكل رصيداً قيماً لتجاوز هذه اللحظة المصيرية".

وأشار بزشكيان إلى أن "إيران اليوم تتألق كجوهرة لامعة على الساحة العالمية، وتشكل مصدر إلهام لشعوب العالم الحرة".

وأكد الرئيس الإيراني في الختام أن "أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيُتخذ بعد دراسة جميع الظروف المطروحة، وفي إطار ضمان كرامة وأمن ومصالح الشعب الإيراني العظيم".

وفي وقت سابق من اليوم، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتصعيد عسكري واسع "غير مسبوق" ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية، وذلك قبل أسبوع على انتهاء المهلة التي تنتهي يوم 6 نيسان/أبريل المقبل.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.