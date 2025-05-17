بزشكيان في حيرة: لا نعرف أي كلام نصدق من ترامب

شفق نيوز/ أشر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، ما أسماها بالتناقضات في تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد أنه يتحدث من جهة عن السلام، ومن جهة أخرى يهدد بالحرب، "ولا نعلم أي كلام نصدق".

وذكر بزشكيان أن "الذي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان يدعم إسرائيل التي ارتكبت مجازر في غزة، وقتلت 60 ألف شخص، وقطعت المياه والطعام عن السكان".

وأضاف: "لن يقبل أي إنسان حر أن يقرر المتطرفون مصير بلاده. وهذا التناقض في مواقف ترامب يثير الشكوك حول صدقية تصريحاته ويزيد تعقيد المشهد السياسي الإقليمي"، وفق تعبيره.

وأوضح بزشكيان أن "ترامب من جهة يتحدث عن السلام، ومن جهة أخرى يعلن تصنيع أسلحة مدمرة وقاتلة".

وأشار إلى أن "ترامب أدلى بتصريحات قد لا يصدقها أحد غيره، نحن لا نعلم أي كلام له نصدق، هل نؤمن برسالة السلام أم برسالة القتل؟".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده "تجري حالياً مفاوضات لكنها لا تسعى إلى الحرب"، مضيفاً أن "إيران لا تهاب أي تهديدات".

وشدد على أن "التهديدات لن تكون قادرة على إجبارنا على التراجع عن حقوقنا المشروعة، وأن إيران لن تتنازل تحت أي ظرف من الظروف عن إنجازاتها العسكرية والعلمية والنووية".