بزشكيان: تعرضنا لعدوانين خلال المفاوضات واستهداف الطاقة مستمر

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، أن بلاده تعرضت "للعدوان مرتين وسط المفاوضات"، مشيراً إلى استمرار استهداف البنى التحتية للطاقة رغم الوعود، فيما أشاد بجهود الوساطة الباكستانية لوقف التصعيد.

وقال بزشكيان في تصريحات اطلقها ظهر اليوم، إن "من المؤسف أن يتم استخدام أراضي بعض الدول المسلمة للهجوم على إيران"، محذراً من أن "الكيان الصهيوني ينوي توسيع دائرة الحرب إلى دول المنطقة وعلى هذه الدول أن تكون حذرة".

وأضاف أن "تعرضنا للعدوان مرتين وسط المفاوضات والآن نشهد استهداف البنى التحتية للطاقة رغم وعود واشنطن"، مبيناً أن "قصف البنية التحتية واغتيال الشخصيات الإيرانية يثبتان أنه لا يمكن أن نثق بالمعتدين"، معرباً عن تقدير بلاده "لجهود الوساطة الباكستانية لوقف الاعتداءات على بلادنا".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر باكستاني رفيع لشبكة "CNN" بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أجرى، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً استمر ساعة مع بزشكيان، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع وزراء خارجية عدد من القوى الإقليمية، بينها تركيا ومصر والسعودية وباكستان، والمقرر عقده في إسلام آباد.

وخلال المكالمة، أدان شريف الغارات الإسرائيلية على إيران وأكد تضامن باكستان مع طهران، مستعرضاً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها حكومته، فيما شدد بزشكيان على "الحاجة إلى بناء الثقة من أجل تسهيل المحادثات والوساطة" مع الإشادة بجهود باكستان.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزراء الخارجية سيجرون مناقشات معمقة حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الجهود الرامية لخفض حدة التوترات في المنطقة.

وبحسب المعطيات، برزت باكستان وسيطاً في الجولة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، عبر نقل خطة سلام من 15 نقطة اقترحتها واشنطن إلى الجانب الإيراني، فيما أشار وزير الخارجية إسحاق دار إلى وجود "محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران من خلال رسائل تنقلها باكستان".