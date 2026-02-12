بزشكيان: الأعداء أغلقوا جميع الطرق أمامنا

شفق نيوز- طهران

جدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، اتهامه للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتحريض ضد النظام الإيراني خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مشيراً إلى أن من وصفهم بالأعداء أغلقوا جميع الطرق أمام بلاده للتسبّب بمشكلات داخلية.

وقال بزشكيان، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "ترمب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد".

وأشار إلى أن "أعداء البلاد أغلقوا جميع الطرق أمامنا ويمنعون إنجاز الصفقات ويقفون وراء المشاكل التي نشهدها".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد أمس الأربعاء، أن بلاده تبذل كل ما بوسعها لإيجاد حلول للأزمات التي تمر بها، مشيراً إلى عدم سعي طهران لامتلاك السلاح النووي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أبدى عضو لجنة الأمن القومي الإيرانية إسماعيل كوثري، عدم تفاؤله بجدوى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن طهران لن تتفاوض بشأن أي ملف خارج الإطار النووي.