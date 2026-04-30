بزشكيان: المياه الإقليمية ليست مجالاً للإملاءات وأي حصار بحري على إيران محكوم بالفشل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، أن أي محاولة لفرض قيود أو حصار بحري على إيران تتعارض مع القوانين الدولية ومحكوم عليها بالفشل، مبينا أن المياه الإقليمية ليست مجالاً لفرض إملاءات أحادية.

وقال بزشكيان، إن "العدو غير نهجه وانتقل إلى فرض الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على حكومتنا وشعبنا"، مشدداً على أن "الوجود الأجنبي يزيد التوتر ويزعزع استقرار المياه الإقليمية ولا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي".

وتابع أن "إيران بصفتها حارسة أمن المياه الإقليمية ومضيق هرمز ملتزمة بحرية الملاحة وأمنها لجميع الدول باستثناء المعادية"، موضحا أن "مضيق هرمز جزء من الهوية الوطنية ورمز لصمود الشعب في مواجهة قوى الاستعمار القديمة والحديثة".