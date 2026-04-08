بري يتهم إسرائيل بخرق وقف اطلاق النار.. وحزب الله يحذر من تصعيد

شفق نيوز- بيروت

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أن لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار، متهماً إسرائيل بعدم الالتزام به، فيما دعا حزب الله المواطنين إلى التريث وعدم العودة إلى المناطق المستهدفة تحسباً لأي تصعيد.

وقال بري، في تصريح، إن "الاتفاق ينص بشكل صريح على شمول لبنان"، مشدداً على "ضرورة الالتزام به".

وكشف عن "تواصله مع الجانب الباكستاني لإبلاغه بعدم التزام تل أبيب، وطلب نقل هذا الموقف إلى الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل".

وأضاف أنه "يجري اتصالات مع عدة أطراف معنية، حيث تم التأكيد على أن لبنان جزء من الاتفاق"، دون أن يستبعد "قيام إسرائيل بمحاولات التشويش عليه باعتبارها المتضرر الأكبر منه".

من جهته، دعا حزب الله المواطنين إلى "التحلي بالصبر والثبات، وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت قبل الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار".

وحذر الحزب من "احتمال لجوء إسرائيل إلى خطوات تصعيدية مفاجئة"، مؤكداً أن "المرحلة الحالية مفصلية".

وعبر عن ثقته بتحقيق ما وصفه بـ"نصر تاريخي" بفضل صمود المقاتلين ودعم البيئة الحاضنة.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل لبنان.