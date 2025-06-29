بريق الذهب يخطف أرواح عشرات الأشخاص في دولة عربية

شفق نيوز – الخرطوم

أفادت وسائل إعلام سودانية، يوم الأحد، بمصرع العشرات من عمال التعدين إثر انهيار منجم ذهب في منطقة "هويد" الصحراوية الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا شمال شرق البلاد.

ووقع الحادث حينما انهارت كميات ضخمة من الرمال والصخور على عمال كانوا ينقبون عن الذهب في منجم بدائي داخل منطقة تعرف بكثافة النشاط التعديني غير المنظم.

وتم انتشال عشرات الجثث من تحت الأنقاض، وسط عمليات إنقاذ بدائية وبطيئة بفعل غياب المعدات الثقيلة والكوادر المختصة.

كما أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية وهي الشركة الحكومية المسؤولة عن المشروع أن منجماً للذهب انهار جزئياً في شرق السودان ما أسفر عن مقتل 11 من عمال المناجم.

ووفق بيان صادر عن الشركة، فإن الانهيار وقع في منجم "كرش الفيل" خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلدة الحويد الصحراوية بولاية نهر النيل شرقي البلاد.

وأضاف البيان، أن سبعة عمال آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن السودان تعد من كبار منتجي الذهب في أفريقيا، لكن حوادث انهيار المناجم شائعة بسبب ضعف معايير السلامة.

وشهدت البلاد حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة من بينها انهيار في عام 2023 أدى إلى مقتل 14 عاملاً وآخر في عام 2021 أسفر عن مقتل 38 شخصاً.