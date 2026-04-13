بريطانيا وألمانيا تشددان على ضرورة شمول لبنان بوقف إطلاق النار

أكدت الحكومتان البريطانية والألمانية، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أعلنت برلين استعدادها للمشاركة بتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إن لبنان يجب أن يكون مشمولاً بوقف إطلاق النار الذي أعلنته أميركا وإيران الأسبوع الماضي.

من جانبه، أشارت الحكومة الألمانية، إلى أن المستشار الألماني فريدرش ميرتس، حث في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على إنهاء القتال في لبنان وبدء محادثات سلام مع الحكومة اللبنانية.

وأعلن ميرتس، بحسب الحكومة الألمانية، استعداد برلين للمشاركة في حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز بعد وقف القتال.

واتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الأحد، على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار وتوسيعه ليشمل لبنان.

وأفادت وسائل إعلام، مساء أمس الأحد، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، أجروا زيارة تفقدية إلى القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان.