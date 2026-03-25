بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً عسكرياً بمليارات الجنيهات

شفق نيوز- لندن

وقعت بريطانيا وتركيا، يوم الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الاسترلينية لإبرام عقد ‌جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات تايفون المقاتلة البالغة قيمتها ثمانية مليارات جنيه استرليني (10.73 مليار دولار) التي ⁠أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات ‌المصنعة ⁠في بريطانيا.

وستوفر شركات دفاعية من بينها بي.إيه.إي سيستمز وليوناردو بريطانيا وإم.بي.دي.إيه ورولز-رويس ومارتن-بيكر مكونات ومعدات تدريب، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ووقع وزير الدفاع البريطاني ⁠جون هيلي ووزير الدفاع التركي يشار غولر الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية ⁠إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج ⁠يوروفايتر، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي على جناحه الشرقي.