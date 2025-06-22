بريطانيا: واشنطن أبلغتنا قبل ضرب ايران

شفق نيوز/ اكد وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز، يوم الاحد، ان الحكومة البريطانية كانت على علم بخطط الولايات المتحدة لشن غارات جوية على إيران، لكنها لم تشارك فيها.

وقال الوزير في تصريحات متلفزة، إن "المملكة المتحدة لم تتلقَ طلبًا من الولايات المتحدة لاستخدام قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي"، مضيفا بالقول: "نحن ندعم منع إيران من امتلاك سلاح نووي، واقترحنا مسارًا دبلوماسيًا، كما فعلت دول أوروبية أخرى، لكن الإيرانيين رفضوا ذلك".

وطمأن المواطنين البريطانيين، بأن "بلاده تُجري استعدادات مكثفة لجميع الاحتمالات، على الرغم من أن الحكومة لم تكن متورطة في هذه الهجمات".

وأشار إلى "وضع الحكومة سيناريوهات لحماية المواطنين البريطانيين في المنطقة وكيفية إجلائهم، إضافة إلى حماية البنية التحتية والقواعد البريطانية، إذا لزم الأمر".

وشنت الولايات المتحدة، ضربة جوية على 3 منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قاذفات شبحية وقنابل خارقة للتحصينات، بهدف دعم إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران، منذ 13 يونيو الجاري، وشلّ قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.