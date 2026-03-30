بريطانيا: نرفض ضغوط ترمب ولن ننجر لحرب إيران

شفق نيوز- لندن

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، أن بلاده ترفض ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدا انهم لن ينجروا لحرب إيران.

وقال ستامر، في تصريحات صحفية، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحاول ممارسة الضغط عليه عبر السخرية"، مشدداً على أنه "يتصرف بما يخدم مصالح بلاده وشعبه"، وذلك رداً على تساؤلات بشأن موقفه من المشاركة في الحرب مع إيران.

وأضاف أن "بلاده تواجه حرباً على جبهتين"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا والتصعيد مع إيران، مؤكداً في الوقت ذاته أن "حرب إيران ليست حربنا ولن ننجر إليها".

وأكد أن "موقف بلاده ثابت"، مشدداً على أن "المملكة المتحدة لن ترضخ لأي ضغوط أياً كان مصدرها، وستواصل الدفاع عن حلفائها في المنطقة وحماية مصالحها الاستراتيجية".