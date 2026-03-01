بريطانيا: لم نشارك في ضرب إيران وندعو لوقف التصعيد

شفق نيوز- لندن

جدد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يوم الأحد، تأكيده بعدم اشتراك بلاده في الضربات على إيران، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة منع أي تصعيد إضافي والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وذكر ستارمر في بيان نشرته السفارة البريطانية ببغداد اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "لم يكن للمملكة المتحدة أي دور في هذه الضربات. تحدثث مع قادة دول المجموعة الأوربية الثلاثية، ومع قادة من مختلف أنحاء المنطقة".

وأكد، "من الضروري الآن منع أي تصعيد إضافي والعودة إلى المسار الدبلوماسي. نريد السلام والأمن، وحماية أرواح المدنيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن صاروخين استهدفا قواعد بريطانية في قبرص.

وقال هيلي في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الصاروخين تم إطلاقهما باتجاه قبرص حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات البريطانية".

هذا وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أعلن أمس السبت، مشاركة القوات والطائرات الحربية البريطانية في جهود دفاعية منسقة لحماية مصالح البلاد وحلفائها.

وقال ستارمر، في بيان مصور نشر على منصة "إكس"، إن "قواتنا تعمل، والطائرات البريطانية تحلق في السماء اليوم في إطار عمليات دفاعية منسقة في المنطقة لحماية شعبنا ومصالحنا وحلفائنا، كما فعلت بريطانيا سابقاً، وفقاً للقانون الدولي".

وأعاد ستارمر التأكيد على أن بريطانيا "لم تشارك في الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في وقت سابق من اليوم (أمس)"، لكنه أشار إلى أن "النظام في إيران بغيض حقاً"، وفق وصفه.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني في البيان المصور إلى أن "من الضروري نزع فتيل التصعيد لتجنب صراع إقليمي أوسع نطاقاً"، مضيفاً أن "إيران بوسعها إنهاء الصراع الآن".

وفي بيان مشترك، نددت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس السبت، "بالهجمات الإيرانية على دول المنطقة"، كما دعوا إلى استئناف المفاوضات وحثوا القيادة الإيرانية على السعي إلى التوصل لحل عبر التفاوض.