بريطانيا توافق على طلب واشنطن باستخدام قواعدها لضرب إيران

شفق نيوز- لندن

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، فجر اليوم الاثنين، موافقة بلاده على طلب واشنطن بشأن ضرب إيران من قواعدها.

وقال ستارمر: وافقنا على طلب واشنطن استخدام القواعد البريطانية لشن ضربات ضد الصواريخ الإيرانية.

وكان ستارمر، جدد صباح الاحد، تأكيده بعدم اشتراك بلاده في الضربات على إيران، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة منع أي تصعيد إضافي والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أعلنت مساء اليوم الأحد، في بيان مشترك استعدادهم لاتخاذ "خطوات دفاعية متكافئة" بهدف "تدمير مصدر قدرة إيران على إطلاق صواريخ ومسيرات".

وأورد البيان المشترك للدول الثلاث، أن "قادة (الدول الثلاث) قلقون حيال الهجمات الصاروخية غير المتكافئة والعشوائية التي تشنها إيران على دول المنطقة" رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي تستهدفها".