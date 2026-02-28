بريطانيا تعلن انضمامها للحرب ضد إيران

شفق نيوز- لندن

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يوم السبت، مشاركة القوات والطائرات الحربية البريطانية في جهود دفاعية منسقة لحماية مصالح البلاد وحلفائها.

وقال ستارمر، في بيان مصور نشر على منصة "إكس"، إن "قواتنا تعمل، والطائرات البريطانية تحلق في السماء اليوم في إطار عمليات دفاعية منسقة في المنطقة لحماية شعبنا ومصالحنا وحلفائنا، كما فعلت بريطانيا سابقاً، وفقاً للقانون الدولي".

وأضاف: "عززنا حماية القواعد والأفراد البريطانيين إلى أعلى مستوى"، مؤكداً أنه "لا يتعين السماح أبداً لإيران بتطوير أسلحة نووية، وأن ضمان ذلك يظل أولوية لبريطانيا وحلفائها".

وأعاد ستارمر التأكيد على أن بريطانيا "لم تشارك في الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في وقت سابق من اليوم"، لكنه أشار إلى أن "النظام في إيران بغيض حقاً"، وفق وصفه.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني في البيان المصور إلى أن "من الضروري نزع فتيل التصعيد لتجنب صراع إقليمي أوسع نطاقاً"، مضيفاً أن "إيران بوسعها إنهاء الصراع الآن".

وتابع: "عليهم الكف عن شن مزيد من الضربات، والتخلي عن برامج أسلحتهم، ووقف العنف والقمع المروعين ضد الشعب الإيراني، الذي يستحق أن يقرر مصيره، بما يتماشى مع موقفنا الثابت".

كما تحدث ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس عقب اجتماع للجنة الحكومية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، في وقت سابق من اليوم، في إطار سلسلة اتصالات مع الحلفاء.

وفي بيان مشترك، ندد القادة بشدة "بالهجمات الإيرانية على دول المنطقة"، كما دعوا إلى استئناف المفاوضات وحثوا القيادة الإيرانية على السعي إلى التوصل لحل عبر التفاوض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، تفاصيل العملية العسكرية التي أطلقتها، صباحاً تحت مسمى "الغضب العارم" ضد إيران، فيما أشارت إلى أن الأهداف تضمنت مواقع التحكم والسيطرة للحرس الثوري والدفاعات الجوية.

بدوره، وصف الجيش الإسرائيلي، الهجوم على إيران بأنه "أكبر طلعة هجومية نفذها سلاح الجو في تاريخه"، حيث شاركت نحو 200 طائرة مقاتلة، بضرب منظومات صاروخية وأنظمة دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط البلاد.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الإيراني، مساء السبت، مقتل 201 شخصاً وإصابة 747 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي الأميركي منذ صباح اليوم على البلاد.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.