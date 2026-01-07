بريطانيا تعرب عن قلق بالغ إزاء الاشتباكات في شمال حلب

شفق نيوز- لندن

أعربت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آنا سنو، يوم الأربعاء، عن قلق بالغ إزاء الاشتباكات الدائرة في شمال محافظة حلب.

وقالت سنو، في تغريدة على موقع (X)، "نشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات في شمال حلب وما تسبّبه من خسائر في صفوف المدنيين وحالات نزوح".

وأضافت أن "بريطانيا تدعو إلى التهدئة الفورية ووقف التصعيد"، مؤكدة أهمية الحوار وحماية المدنيين وتجنب تعريضهم لمزيد من المخاطر جراء الأعمال القتالية".

وتجدّدت الاشتباكات بين قوات الأمن الداخلي (الأسايش) وقوات الحكومة السورية، صباح اليوم الأربعاء، في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية على محوري طريق الكاستيلو والشيخان، بعد هدوء نسبي ليلة أمس.

وارتفع عدد الضحايا المدنيين جرّاء الاشتباكات المستمرة في مدينة حلب إلى 7 قتلى وأكثر من 50 جريحاً، وفقاً لآخر تحديث نقله مراسل الوكالة.

وكانت الحكومة السورية، أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، فيما أعلنت قوات الأمن الداخلي (الأسايش) مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح، جرّاء الاشتباكات بين الجانبين.

وشهدت مدينة حلب، أواخر الشهر الماضي اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وانتهت بإعلان وقف إطلاق النار من الجانبين بعد ضغوط أميركية، وفق ما أكده مصدر خاص لوكالة شفق نيوز في حينه.