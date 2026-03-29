بريطانيا تستعد لنشر سفينة إجلاء لإزالة الألغام في مضيق هرمز

شفق نيوز- لندن

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة، يوم الأحد، بأن لندن تستعد لنشر سفينة إجلاء تابعة للبحرية الملكية في مضيق هرمز، بعد تزويدها بطائرات مسيّرة ذاتية التشغيل مخصّصة لرصد الألغام البحرية.

ووفق الصحيفة، فإن "سفينة الإنزال البرمائية (آر إف إيه لايم باي)، التي تخضع حالياً لصيانة دورية في جبل طارق، كان من المقرر إرسالها إلى البحر المتوسط لإجراء تدريبات، إلا أن وزير الدفاع جون هيلي وافق على وضع خطط لنشرها في مضيق هرمز للمساهمة في عمليات إزالة الألغام".

ونقلت الصحيفة عن مصدر دفاعي قوله إن "أي قرار نهائي لم يتخذ بعد بشأن إرسال السفينة إلى مضيق هرمز"، لكنه أوضح أن "الخطوة الاحترازية تهدف إلى منح الوزراء خيارات جاهزة إذا دعت الحاجة إلى دعم جهود استعادة الحركة الطبيعية للشحن التجاري".

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس السبت، وصول نحو 3500 بحار ومشاة بحرية إلى الشرق الأوسط على متن سفينة الهجوم البرمائية "يو إس إس طرابلس"، برفقة طائرات مقاتلة وأصول هجومية وتكتيكية.

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لعبور الطاقة، إذ كان يمر عبره نحو خمس نفط العالم قبل اندلاع الحرب في إيران، وقد أُغلق الممر أمام السفن التجارية في الثاني من آذار/ مارس الجاري.