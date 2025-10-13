بريطانيا تستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار غزة

شفق نيوز- لندن

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، يوم الاثنين، أن المملكة المتحدة ستستضيف خلال الفترة المقبلة مؤتمرا حول تعافي غزة وإعادة إعمارها.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء إن "مؤتمر (ويلتون بارك) سيستمر لمدة ثلاثة أيام، وسيجمع تحالفا من ممثلي الشركات والمجتمع المدني والحكومات، لتنسيق جهود التخطيط الحاسمة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب".

وأضاف البيان، أن "المؤتمر سيتناول الجهود الرامية إلى دعم برنامج التحول والإصلاح الذي تتبناه السلطة الفلسطينية، لضمان قدرتها على قيادة جهود التعافي في غزة وستكون إعادة الإعمار بقيادة فلسطينية".

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية، في بيان، إن "المملكة المتحدة ستؤدي دورا حاسما في هذه العملية من خلال جمع الأطراف المختلفة، وجلب الخبرات والاستثمارات من مدينة لندن لدعم إعادة الإعمار".

وشنت اسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل 67 ألفا و806 أشخاص، بالإضافة إلى 170 ألفا و66 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما أودت الحرب بحياة 460 شخصا بينهم 154 طفلا، في ظل دمار شبه كامل للبنية التحتية والحياة المدنية في القطاع.