بريطانيا تدرس إرسال "مسيرات اعتراضية" للشرق الأوسط

شفق نيوز- لندن

تتجه بريطانيا، إلى إرسال طائرات مسيرة اعتراضية إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع توجه لتأمين مضيق هرمز.

وقالت صحيفة التلغراف البريطانية، نقلا عن مصدر: رئيس الوزراء البريطاني يدرس إرسال آلاف الطائرات المسيرة الاعتراضية إلى الشرق الأوسط.

فيما نقلت صحيفة التايمز عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: نناقش مع حلفائنا وشركائنا خيارات لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأشارت نقلا عن مصدر عسكري بريطاني: أحد الخيارات قيد الدراسة استخدام مسيرات لكشف الألغام في مضيق هرمز.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أفاد نقلاً عن مصادر، مساء السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث التعاون في مجال اعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية.

ويأتي ذلك في وقت حذّر فيه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن أوكرانيا قد تتحول إلى "هدف مشروع" لإيران إذا ثبت دعمها لإسرائيل بالطائرات المسيّرة.

وقال عزيزي في منشور عبر منصة "X" إن تقديم دعم عسكري لإسرائيل بالطائرات المسيّرة يعني "المشاركة المباشرة في الحرب"، مضيفاً أن مثل هذا التدخل قد يجعل الأراضي الأوكرانية هدفاً مشروعاً لإيران استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس.

وتتهم أوكرانيا إيران منذ بداية الحرب الروسية عليها بتزويد موسكو بطائرات "شاهد" المسيّرة التي استخدمت في ضرب مدن وبنى تحتية أوكرانية، فيما تنفي طهران مراراً تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الحرب بعد اندلاعها في فبراير/شباط 2022.