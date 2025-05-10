برية وجوية.. "قسد" والتحالف الدولي ينفذان عملية تستهدف داعش في الحسكة

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ثلاثة من خلايا تنظيم "داعش" في عملية أمنية بريف محافظة الحسكة، بدعم من قوات التحالف الدولي.

وذكر المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قوات سوريا الديمقراطية، وبدعم من الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي، نفذت عملية أمنية في ريف الحسكة.

ووفقاً للمصادر، أسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة أشخاص من خلايا تنظيم داعش، وتم اقتيادهم إلى جهة أمنية.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية وبمساندة التحالف الدولي ملاحقة فلول التنظيم في مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا.

وفي 4 أيار/مايو الجاري، نفذت وحدات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية عملية أمنية، وبدعم من قوات التحالف الدولي، حيث تمكنت الوحدات من إلقاء القبض على أمير في تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي، وشغل منصب "أمير خلية" في مجال الاقتصاد، حيث كان يأخذ الأموال عنوة من المواطنين بذريعة "الزكاة".