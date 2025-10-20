بركان إيراني يستيقظ بعد 700 ألف عام من الخمود

شفق نيوز- طهران

أفاد علماء، بأن بركان "تفتان" الواقع في جنوب شرق إيران، بدأ يُظهر علامات على "الاستيقاظ" بعد أن ظل خامدًا لأكثر من 700 ألف عام.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في المجلة العلمية الأميركية Geophysical Research Letters، مشيرين إلى أن "قمة البركان ارتفعت بنحو 9 سنتيمترات بين تموز/يوليو 2023 وأيار/مايو 2024، ولم تعد إلى وضعها السابق، ما يدل على تراكم ضغط الغازات تحت سطح الأرض".

وبناءً على هذه المعطيات، يرى العلماء أن "تصنيف (تفتان) يجب أن يُعدَّل من منطفئ إلى نائم، مع التأكيد على ضرورة مراقبة نشاطه عن كثب نظرًا لما قد يشكله من مخاطر مستقبلية".

ويبلغ ارتفاع بركان (تفتان) نحو 3940 مترًا، ويقع في منطقة جبلية على الحدود الإيرانية-الباكستانية،

وقد تشكل نتيجة غوص الصفيحة العربية تحت الصفيحة الأوروآسيوية، ويُعرف البركان بوجود ينابيع كبريتية نشطة على سفوحه، تطلق غازات كبريتية بشكل مستمر.

وفي سياق آخر، سجّلت جزر هاواي ثورانًا قويًّا لبركان "كيلوا"، أحد أكثر البراكين نشاطًا على الأرض، ووصل ارتفاع بعض نوافير الحمم البركانية إلى 450 مترًا، وهو أعلى معدل يُسجَّل خلال هذه المرحلة من الثوران، ويجذب المشهد المذهل رغم خطورته أعدادًا كبيرة من السياح والسكان المحليين. ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا النشاط لأسابيع أو حتى أشهر قادمة.

كما شهدت إندونيسيا مؤخرًا ثورانًا كبيرًا لبركان "لووتوبي" في جزيرة فلوريس، حيث تصاعد عمود الرماد البركاني إلى ارتفاع 11.6 كيلومتر فوق سطح البحر، ونتيجة لهذا الخطر، تم إجلاء 7959 شخصًا من المناطق المحيطة، وعُلّق العمل في مطار مدينة مومير، مع تحذيرات من احتمال فرض قيود على مطارات أخرى في المنطقة.