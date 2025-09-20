أبرزها قرب منزل نتنياهو.. تظاهرات واسعة في إسرائيل (فيديو)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بخروج مسيرات حاشدة في تل أبيب والقدس وحيفا، تزامناً مع تنظيم مظاهرات في عدة مواقع، تركزت أبرزها قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، بعد إجلاء عائلات المختطفين قسراً من المكان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "الاحتجاجات اندلعت مساء السبت في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المظاهرات الرئيسية في ساحة هاتوفيم بتل أبيب وساحة باريس بالقدس".

ففي القدس، انطلق نحو ألف متظاهر في مسيرة باتجاه منزل رئيس الوزراء، ووصلوا إلى مسافة نحو 300 متر من المنزل قبل أن تمنعهم الشرطة من التقدم، حيث نصبت حواجز أمنية.

كما تجمع مئات من المتظاهرين في فعالية خاصة بمناسبة رأس السنة العبرية الثانية للأسرى، ودعوا رؤساء الدول إلى "عدم بدء عام جديد مع شعب إسرائيل الأسير في غزة" وفق تعبيرهم.

وفي كفار سابا، نظم نشطاء مسيرة تحت عنوان "زيارة المخطوفين والمختطفين".

وتستمر الاحتجاجات عند مفترقات مختلفة في الجليل والوسط، ضمن الدعوة العامة لمواصلة الضغط على الحكومة لإعادة المختطفين إلى ديارهم.

Hoy en Tel Aviv, Jerusalén y en todo el país, miles de israelíes exigen un acuerdo que libere a los secuestrados y ponga fin a la guerra. Defraudados una y otra vez por Netanyahu, llaman al presidente Trump a ejercer presión para hacer realidad la voluntad de la gran mayoría de… pic.twitter.com/8IJHgtAIeS — Meretz Argentina (@MeretzArgentina) September 20, 2025