براك: إيران منهكة والسعودية على أبواب التطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز– واشنطن

أفاد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، اليوم الاثنين، بأن زخم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب في غزة جعل الطريق نحو توسيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، رغم التحديات المستمرة في حل قضية حركة "حماس" الفلسطينية.

وأضاف براك عبر منصة "إكس" أن إيران منهكة سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً، وأن السعودية على مشارف الانضمام الرسمي لاتفاقات التطبيع، مع توقع أن تتبعها دول أخرى قريباً.

وأشار إلى أن دول المشرق قد تجد نفسها عاجزة عن مقاومة الإنضمام، ليس تحت الضغط، بل بدافع الازدهار، واصفاً اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بـ"الإنجاز الاستثنائي، حيث يبدأ السلام بالثمار ويترسخ الازدهار بين أمم كانت خصوماً قبل أيام فقط".

وكان ترمب قد صرح الجمعة الماضي بأنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريباً، معرباً عن أمله في انضمام السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية. وأضاف: "أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع".

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما تبعتهما المغرب والسودان لاحقاً.